Опрос: дети перестают верить в Санта-Клауса в восемь лет

Профессор университета Эксетера установил средний возраст, когда дети перестают верить в главный рождественский миф - о Санта-Клаус. Согласно опубликованным на сайте университета выводам "Опроса Санты", дети в основном перестают верить в Санту с восьми лет.

В ходе исследования психолог Крис Бойл также установил, что многие дети не боятся оказаться в списке непослушных и часто подыгрывают родителям в поддержании мифа. Выводы ученого основаны на 1,2 тыс. ответов взрослых со всего мира, которые главным образом обращались к детским воспоминаниям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Более трети опрошенных (34%) хотели бы сохранять веру в сказочного персонажа и будучи взрослыми, столько же респондентов считают, что миф способствовал их хорошему поведению в детстве. При этом 47% не заметили связи между своим поведением и верой в Санту. Более 30% участников опроса рассказали, что были расстроены, когда узнали, что Санты не существует, 10% были в ярости, а 15% чувствовали себя преданными своими родителями.

Несмотря на это, лишь 30% респондентов считают, что развенчание мифа сказалось на их доверии к взрослым. Для большинства же (56%) эта новость не стала поводом меньше доверять старшим.

72% родителей признались, что им доставляет удовольствие поддерживать миф в семье, хотя 40% рассказывали своим детям правду, если те спрашивали о Санте напрямую.