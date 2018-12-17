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Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке


Компания Google договорилась с властями Нью-Йорка об аренде нескольких зданий для капитальной реконструкции и расширения своего представительства в городе. Как сообщила в понедельник компания в своем блоге, общие инвестиции в благоустройство составят порядка $1 млрд.

Была оформлена аренда двух зданий на Хадсон-стрит, которые находятся в южной части Манхэттена. "Сегодня мы делаем еще один шаг с тем, чтобы расширить свое присутствие в Нью-Йорке, вкладывая $1 млрд в строительство нового производственно-административного комплекса Google Hudson Square", - говорится в сообщении<сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс>

В компании ожидают, что это место, переезд куда планируется в 2020 году, станет основной площадкой Google в городе. Общая площадь новой территории составит порядка 158 тыс. кв м.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Google планирует расширить свое представительство в Нью-Йорке на 12 тыс. человек, что позволит практически удвоить численность персонала компании, работающего в мегаполисе в настоящее время.

 

 




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