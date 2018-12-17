Церемония зажжения огней на главной елке Еревана состоится 21-го декабря в 19:30. Мэрия приглашает всех принять участие в праздничном мероприятии, в ходе которого состоится концерт и новогоднее представление.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, работы по монтажу главной елки начались в начале декабря. Высота екли составляет 37 метров. Елка состоит из высококачественных искусственных веток, украшена 1500 гирляндами и разноцветными лампочками.

С 2005 года впервые на площади Республики поставили новую елку.