Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-12-18

ЕРЕВАН, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 декабря, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 484.70 драм. Курс евро вырос на 1.75 драмa и составил 549.12 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.29 драм. Курс британского фунта вырос на 0.80 драмa и составил 610.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 122.11 драмa и составила 19251.03 драм. Цена серебра сократилась на 1.64 драмa и составила 227.21 драм. Цена платины сократилась на 160.17 драмa и составила 12217.44 драм.