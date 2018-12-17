Музей Прадо приобрел за €85 тыс. письмо Франсиско Гойи своему другу

Национальный музей Прадо в Мадриде приобрел письмо испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) своему близкому другу Мартину Саратеру (1747-1803), зажиточному арагонскому коммерсанту. Об этом сообщили в администрации музея.

Письмо датировано 10 ноября 1790 года, когда Гойя вернулся в Мадрид после поездки в Сарагосу, чтобы навестить Саратеру. Послание художника обошлось Прадо в €85 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточнили в музее, письмо было написано впопыхах, поскольку в тот момент Гойя находился в тяжелом психологическом состоянии из-за болезни своего сына. Эксперты музея считают, что приобретенный "документ является фундаментальным для познания Гойи как деятеля искусств и человека".

Национальный музей Прадо был официально открыт в 1819 году королем Фердинандом VII (1784-1833). В настоящий момент Прадо является одним из крупнейших европейских музеев изобразительного искусства. В коллекции этого культурного центра, в частности, хранятся богатые собрания работ Диего Веласкеса (1599-1660) и Эль Греко (1541-1614). Наряду с мадридским Центром искусств королевы Софии Прадо является самым посещаемым музеем Испании.