СМИ: пекинский Запретный город стал самым посещаемым музеем мира

Запретный город, бывшая императорская зимняя резиденция, а ныне комплекс Гугун ("Древний дворец") стал самым посещаемым музеем мира. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, на прошлой неделе он принял 17-миллионного посетителя в 2018 году, что на 6,25% больше показателя прошлого года.

По данным администрации, наибольшую часть гостей составляют представители молодежи до 30 лет - к этой категории относятся около 40% посетителей, еще около 24% приходится на людей в возрасте от 30 до 40 лет.

К настоящему времени Запретный город ограничил максимальное число посещений до 80 тыс. человек в день. Эта мера действует уже на протяжении двух с половиной месяцев для того, чтобы гарантировать сохранность архитектуры и экспонатов музея,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этом году особую популярность среди гостей Запретного города снискали кошки, которые живут на территории императорской резиденции. По данным администрации, всего во дворце обитают более 200 животных - они выполняют роль своеобразных смотрителей, с которыми многие посетители любят сделать памятное селфи и выложить в социальные сети.

Музей "Гугун" изначально был создан в 1925 году в Пекине на территории комплекса императорских дворцов, известного под названием "Запретный город". Однако в 1948-1949 годах, в конце гражданской войны в Китае, большая и самая ценная часть содержимого музея была вывезена на остров Тайвань бежавшими туда гоминьдановскими войсками.

Всего в Пекинском Запретном городе насчитывается около 1,86 млн экспонатов, из которых когда-либо экспонировались на выставках и в постоянных экспозициях только 2%. До 2020 года предполагается выставить до 8% общей коллекции.

В каком-то смысле Запретный город остается запретным поныне. Для публичного обозрения в 2002 году было открыто лишь около трети его территории, однако сейчас доступны уже 80%.