Посол Армении встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси

Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян 17 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве по европейскому и ряду других направлений. Была подчеркнута важность дальнейших совместных усилий, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование договорно-правовой базы двустороннего межгосударственного сотрудничества. Был также обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.