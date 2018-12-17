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Посол Армении встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси


Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян 17 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве по европейскому и ряду других направлений. Была подчеркнута важность дальнейших совместных усилий, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование договорно-правовой базы двустороннего межгосударственного сотрудничества. Был также обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.




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