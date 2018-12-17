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Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз


Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн). Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные в Едином реестре деклараций государственных служащих.

"Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен в 2017 году", - подчеркивает издание,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых богатых украинцев", опубликованного изданием "Новое время", состояние Порошенко "оценивается в $1,1 млрд, а ключевым активом является корпорация Roshen". По состоянию на 2018 год, президент Украины замыкает шестерку лидеров рейтинга.

 

 




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