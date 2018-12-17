Назван небоскрёб с самым быстрым в мире лифтом

Небоскрёб Lotte World Tower — самое высокое здание в Южной Корее и пятое по высоте здание в мире, которое завоевало новый титул — здание с самым быстрым в мире лифтом. Как сообщает Business Insider, с первого на 121-й этаж здания лифт поднимается всего за одну минуту.

Отмечается, что здание абсолютно безопасно — "скелет" постройки выдерживает землетрясения магнитудой до 9 баллов и способен противостоять даже таким штормам, как уничтоживший американский юго-восток ураган "Катрина". Отмечается, что всего в здании 123 этажа и 42 тыс. окон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Башня является одной из туристических достопримечательностей Сеула. Отмечается, что после присвоения нового титула ежегодно архитектурный объект будет посещать не менее 60 млн человек.