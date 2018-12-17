Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отменить свое участие в церемонии, посвященной председательству республики в "Большой семерке", вместо этого он проведет в Париже совещание по общенациональным консультациям в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом сообщил в понедельник Елисейский дворец.

Ранее было запланировано, что Макрон возглавит церемонию, посвященную президентству Франции в "семерке", в городе Биарриц (юго-восток страны) и выступит там перед иностранным дипломатическим корпусом с докладом о внешней политике Франции и приоритетах ее дипломатии. Теперь вместо него в этот курортный город на юго-западном побережье Атлантики направится министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Саммит "Большой семерки" запланирован в Биаррице на 24-26 августа будущего года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На совещании в Елисейском дворце, которое состоится во вторник под председательством президента, примут участие министры правительства, представители мира бизнеса, гражданского общества страны. Будут рассматриваться вопросы намеченного властями под давлением "желтых жилетов" проведения "большой общенациональной консультации" по социально-экономическим вопросам. Население страны должно получить возможность до 1 марта высказать свое мнение по вопросам государственного устройства, налогообложения, демократии, экологии, миграционной проблеме.