Послы 28 государств Евросоюза утвердили в понедельник продление на полгода - до 31 июля 2019 года - действия секторальных экономических санкций против РФ. Об этом сообщил в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Послы дали зеленый свет для продления на шесть месяцев экономических санкций против России", - заявил он.

Это решение носит технический характер - оно лишь формализует договоренность на саммите ЕС 13 декабря о продлении этих санкций. До конца года его также должен утвердить министерский Совет Евросоюза,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря решили продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. Это решение было принято после краткого отчета канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о "прогрессе в ходе выполнения Минских соглашений". Специфика этих отчетов состоит в том, что единственным ответственным за выполнение Минских соглашений в них рассматривается только Россия, вместе с тем страны ЕС полностью игнорируют саботаж Киевом своих обязательств по этим соглашениям, и никакую ответственность за это страны ЕС не рассматривают.

Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации Минских соглашений.