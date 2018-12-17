Ирановед видит у Армении и Ирана готовность к длительному сотрудничеству

2018 год был для Ирана очень тяжелым годом как в экономическом, так и политическом смыслах, и в смысле безопасности. Об этом в пресс-конференции, проведенной в ИА «Арменпресс» заявил ирановед Армен Исраелян. По его словам, ситуация, сложившаяся вокруг Ирана обусловлена не только санкциями США.

“Создается впечатление, что у всего Ирана единый подход к американским санкциям, но это совсем не так. Очень часто внешние проблемы являются следствием внутренних. Например, летом оппозиционные силы начали процесс выражения недоверия в отношении президента страны. Это связано как с внутренними, так и с внешними развитиями событий”, - сказал ирановед.

Армен Исраелян отметил, что, в целом, правительству Гасана Рохани удалось урегулировать финансовый кризис. Удалось также внести изменения в Центральном банке и системе государственного управления.

Говоря об отношениях Армения-Иран, Армен Исраелян заметил, что год для обеих стран был довольно интересным. После революции руководители двух стран встретились в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, потом состоялась их телефонная беседа, а также в Армению прибыл специальный посланник президента Ирана. Касаясь экономических отношений Армении и Ирана, Армен Исраелян отметил, что положительные показатели сохраняются. В этом году товарооборот между Ираном в Арменией возрос на около 48 процентов.

“Но надо подчеркнуть, что этого недостаточно. Товарооборот двух стран не превышает 300 млн долларов, что мало, поскольку у обеих стран есть потенциал увеличить его”, - сказал Армен Исраелян. Он подчеркнул, что политические посылы из Ирана и Армении свидетельствуют о том, что они готовы и к краткосрочному, и к долгосрочному сотрудничеству.

Политолог Лиана Ованнисян обратилась к вопросу американских санкций в отношении Ирана, отметив, что у США есть ожидания от стран региона. По ее словам, в этом смысле не случайно, что одним из главных вопросов повестки дня советника президента США Джона Болтона, в рамках его регионального визита, были связанные с Ираном проблемы.

“Когда изучаешь заявления, коорые делают высокопоставленные представители США в трех странах региона, то видишь, что если в Азербайджане говорится о совместном сдерживании Ирана, то в Армении подобного нет. Что свидетельствует о том, что нынешние власти Армении представили определенные оговорки, что было приемлемым”, - сказала Лиана Ованнисян.

Политолог отметила, что отношения США-Южный кавказ в 2018 году были довольно активными. Особенно эта активность проявилась во второй половине года, когда высокопоставленные американские должностные лица посетили Южный Кавказ. Визиты эти носили, в основном, ознакомительный характер, американская администрация хотела уточнить позицию властей стран Южного Кавказа по разным вопросам.

“Советник президента США Джон Болтон во время своего регионального визита сделал ряд важных замечаний. Если в случае с Грузией большее значение придавалось сотрудничеству в области безопасности, то в случае с Азербайджаном был вопрос энергетического сотрудничества. Что касается Армении, то основной упор ставился на демократизации, развитии гражданского сообщества и борьбе с коррупцией”, - сказала Лиана Ованнисян.

Что касается армяно-американских отношений, то политолог сказала, что год был активным. США положительно откликнулись на внутриполитические события в Армении. Другим положительным фактором было двустороннее назначение новых послов, что придаст отношениям новый импульс.