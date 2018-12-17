На капитальный ремонт УИУ выделено 270 млн драмов

Впервые за последние 10 лет на капитальный ремонт в уголовно-исполнительных учреждениях (УИУ) выделены и предоставлены средства из государственного бюджета. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работ министерства с мая по ноябрь текущего года.

“Выделено около 270 млн драмов, чтобы капитально отремонтировать канализацию и ряд других узлов, в частности. В УИУ “Нубарашен”, “Вардашен”, “Севан”. Скажу больше: конкурсы тут уже проведены и около 100 млн из этих 270-ти сэкономлены и будут возвращены в госбюджет”, - сказал Зейналян.

По его словам, в трех медицинских учреждениях Еревана, а также в Ванадзоре и Горисе предусматривается основать отделения, где смогут получить курсы лечения осужденные и лишенные свободы лица.

“Это даст возможность суметь меньшими ресурсами обеспечить большее число осужденных высококвалифицированным мидеицинским облсуживанием”, - заключил Зейналян.