Президент Мексики дал старт строительству турпоезда на юге страны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье дал старт реализации масштабного проекта строительства туристического поезда Maya на юге страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны закончить полторы тысячи километров пути за четыре года", – приводит портал Aristegui Noticias заявление Лопеса Обрадор в ходе церемонии запуска проекта в городе Паленке штата Чьяпас.

Маршрут поезда должен пройти по нескольким южным штатам Мексики, ранее его одобрили граждане на народном голосовании. Проект должен реализовываться на основе государственно-частного партнерства, а объем инвестиций оценивается в 120-150 миллиардов песо (5,9-7,4 миллиарда долларов). Он соединит археологический памятник Паленке с туристическим Канкуном в Кинтана-Роо.

По словам президента, в течение двух месяцев будет объявлен тендер на строительство первых четырех участков пути. Лопес Обрадор особо отметил, что при строительстве не будет уничтожено ни одного дерева, то есть не будет экологического ущерба.

Начало строительства маршрута сопровождалось церемонией коренных народов, которые попросили у матери Земли разрешения. На церемонии присутствовал президент Мексики.