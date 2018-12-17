Оппозиция начинает проводить перманентные акции протеста

«С завтрашнего дня начинаем акции, которые не прекратятся ни на один день», - об этом на пресс-конференции заявил лидер объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе. По его словам, перманентные акции будут мирными и в рамках закона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Объединенная оппозиция категорически требует в кратчайшие сроки проведения досрочных парламентских выборов, изменения от начала и до конца избирательной администрации, проведения выборов по пропорциональным спискам, возвращения власти от криминальных методов к политическому процессу… Категорически требуем наказать всех тех криминалов, которые вчера напали на участников мирной манифестации, категорически требуем наказания тех будто полицейских, которым было поручено возглавлять эту карательную операцию. С завтрашнего дня мы начинаем акции, которые не остановятся ни на один день. Эти акции будут мирными, в рамках Конституции и закона Грузии», - заявил Григол Вашадзе.