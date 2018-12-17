Мультфильм о Человеке-пауке установил рекорд декабрьских сборов для анимационного кино

Мультфильм "Человек паук: Через вселенные" в первые дни мирового проката установил декабрьский рекорд дебютных сборов для анимационного кино, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным сайта BoxOfficeMojo, проданные на этот мультфильм билеты в общей сложности принесли кинотеатрам $56,4 млн. Предыдущий рекорд декабря в 2016 году установил мультфильм "Зверопой" (Sing).

В Северной Америке сборы за премьерные выходные составили $35,4 млн. В 44 странах за пределами региона, где показы стартовали на прошлой неделе, выручка достигла $21 млн, в том числе в Южной Корее - $3,3 млн, в Великобритании - $2,9 млн, в России и Австралии - по $2,3 млн.

К следующим выходным мультфильм выйдет на экраны еще в 11 странах, включая Китай, где ожидается новый рекорд сборов, и Испанию.

Новую серию приключений Человека-паука высоко оценили как критики (А+ на CinemaScore), так и сами зрители (97% на Rotten Tomatoes, 8,8 из 10 на IMDb).