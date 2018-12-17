Никол Пашинян откликнулся на открытое обращение группы военнослужащих

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян откликнулся на направленное ему открытое письмо группы военнослужащих, в котором последние выразили обеспокоенность в отношении семейного несчастья их сослуживца. Как сообщает «Арменпресс», военнослужащие в письме написали, что мать их сослуживца, Асмик Саргсян, стала известна общественности, как женщина, совершившая кражу ради своих детей.

“Сейчас ее ожидает лишение свободы на 5 лет. Не вникая в юридические детали дела, мы просто выражаем свое мнение о создавшейся ситуации. Мы даже не представляем себе, что через месяц наш товарищ вернется домой и может не увидеть ни свою мать, ни несовершеннолетних сестер. Более того, ему может и некуда будет вернуться, поскольку своей квартиры у семьи нет, они живут по найму, и после ареста матери девочек выгонят, поскольку некому платить за квартиру”, - говорится в письме.

Группа военнослужащих обратилась к премьер-министру с просьбой проявить гуманизм и помиловать мать их сослуживца.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Фейсбук, где откликнулся на открытое письмо военнослужащих.

“Я поручил составить справку об инкриминируемом госпеже Саргсян поступке и получил следующие сведения. На данный момент госпожа Саргсян находится на свободе, поскольку дело находится в ведении Кассационного суда. Поскольку вступившего в силу решения нет, премьер-министр не может вмешиваться. Подождем решения Кассационного суда и потом решим. Доброй вам службы, дорогие солдаты”, - написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, опубликовав также сведения об инкриминируемом Асмик Саргсян поступке.

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