По амнистии от несения наказания освобождены более 550 осужденных

В Армении, в ознаменование 100-летия Первой Республики и 2800-летия основания Эребуни-Ереван, по состоянию на 17 декабря была осуществлена амнистия в отношении более 550 осужденных. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работ министерства с мая по ноябрь текущего года.

“По ситуации на текущий момент, амнистия осуществлена в отношении более 550 осужденных. В службе пробации амнистия осуществлена в отношении более 1000 лиц”, - сказал Зейналян.

По словам министра, министерство юстиции впервые осуществило административную амнистию.

“Административная амнистия осуществлена в отношении более 108 тысяч лиц, прекращены более 1 млн 260 тысяч исполнительных актов”, - сказал он.

По словам министра, на текущий момент решениями судов условно-досрочно освобождены около 240 человек. “Это составляет более одной трети представленных ходатайств. Есть уголовно-исполнительные учреждения, в которых удовлетворены 2/3 представленных ходатайств. Представлены также ходатайства об условно-досрочном освобождении лиц, осужденных пожизненно, одно из которых удовлетворено и впервые в истории Армении пожизненно осужденный условно-досрочно освобожден”, - заключил исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян.