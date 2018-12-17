В преддверии новогодних и рождественских праздников полиция Армении дает гражданам советы

С учетом приближения новогодних и рождественских праздников, когда многие граждане Армении проводят каникулы вне страны, полиция Армении призывает их следовать некоторым советам. Как передает «Арменпресс», полиция советует:

За несколько недель до путешествия проверить свои документы, наличие соответствующих верификаций и прочих требований закона, чтобы в последний момент не оказаться в неприятной ситуации. По причине незнания законов, родители пытаются иногда пересечь государственную границу с детьми, не имеющими паспортов: по закону, все граждане должны иметь валидный паспорт – независимо от возраста. В биометрическом паспорте срок его действия в иностранном государстве не указывается, что необходимо в случае обычного паспорта. Если вы потеряли апспорт в ином государстве, самым быстрый способ вернуться в Армению – получить справку о возвращении, для чего надо обратиться в консульскую службу МИД Армении в данной стране, или же в МИД – в установленном законом порядке.