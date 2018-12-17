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Бако Саакян принял посла Армении в Австрии Армена Папикяна


17 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Австрийской Республике Армена Папикяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Президент поздравил Армена Папикяна с назначением на ответственную должность и пожелал ему плодотворной работы.
На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств по ряду направлений внешней политики.


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