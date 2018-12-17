Лавров заявил, что Россия потеряет остальную Украину, если признает ДНР и ЛНР

Россия потеряет остальную Украину, если признает ДНР и ЛНР, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал министр.

Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины "гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР".

Россия не вступит в войну с Украиной, отметил Лавров.

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", - сказал он.