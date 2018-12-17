По мнению эксперта, азербайджанская сторона в данный момент не готова к взаимным уступкам в арцахском вопросе

Азербайджанская сторона в данный момент не готова к взаимным уступкам в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал эксперт по Азербайджану Тарон Ованнисян.

«После революции в Армении мы видим в заявлениях президента Азербайджана, МИД одну либию – угрозу применения силы, скрытую под завесой призыва к мирным переговорам. Есть очевидная угроза применения силы, в случае, если нынешние власти не пойдут путем, угодным им, есть угроза повторения апреля 2016 года. Они призывают к мирным переговорам. Если бы это было реальным намерением, то азербайджанская сторона пошла бы на определенные уступки, однако не видно даже таких тенденций. В арцахском вопросе им нужно все», - сказал эксперт по Азербайджану Тарон Ованнисян. По его словам, пока от этой политики они не отступают ни на шаг. Тем не менее, он считает, что переговоры надо продолжать.

«Азербайджанская сторона четко дает понять, что в данный момент не готова к уступкам в вопросе урегулирования карабахского конфликта»,- сказал эксперт по Азербайджану Тарон Ованнисян. По его словам, возможно, что их надо к этому принудить.

По его словам, и армянская сторона должна демонстрировать силу, чтобы Азербайджан понял – силой ничего нельзя добиться, нужны взаимные уступки. По его словам, думать же, что если на уступки пойдет армянская сторона, то и азербайджанская сторона сделает это, было бы недопониманием.