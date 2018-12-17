Во время обсуждений с Путиным Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ: Арман Егоян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Никола Пашиняна с вопросом – почему Пашинян не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны РФ. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сказал:

«По поводу слов г-на Лукашенко считаю необходимым сделать несколько важных констатаций.

К сожалению, г-н Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч.

К сожалению, г-н Лукашенко – в очередной раз, огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ во время обсуждений с президентом РФ Пашинян всегда поднимал проблемный вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ.