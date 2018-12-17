Во время обсуждений с Путиным Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ: Арман Егоян
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Никола Пашиняна с вопросом – почему Пашинян не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны РФ. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сказал:
«По поводу слов г-на Лукашенко считаю необходимым сделать несколько важных констатаций.
К сожалению, г-н Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч.
К сожалению, г-н Лукашенко – в очередной раз, огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ во время обсуждений с президентом РФ Пашинян всегда поднимал проблемный вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ.Армения настроена продолжить обсуждения в рамках ОДКБ об обеспечении полномерного выполнения взаимных союзнических обязательств со стороны стран-участниц».