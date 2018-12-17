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Сохранение должности зависит от усмотрения политической силы, имеющей большинство голосов: Артак Зейналян – о своем возможном сохранении должности министра


И.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян прокомментировал вопрос о своем возможном сохранении должности министра в новом правительстве Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал сам и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян.
По его словам, ясность в этом вопросе не заставит себя ждать.

«Должность министра юстиции или члена правительства – политическая должность, и сохранение должности за мной зависит от усмотрения политической силы, имеющей большинство голосов и премьер-инистра. Вскоре это станет ясно для всех»,- сказал он.


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