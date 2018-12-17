СМИ: в ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в северной провинции Колумбии Кордова. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила местная радиостанция Blu Radio.
По ее данным, взрывное устройство было подброшено в ночной клуб, где сотни футбольных болельщиков смотрели финал кубка страны. Сообщается, что три человека в тяжелом состоянии. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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