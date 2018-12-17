ВОЗ формирует группу экспертов для оценки последствий изменения генов человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к формированию группы экспертов для оценки последствий экспериментов по изменению генов человека. Эта группа будет международной, и в нее войдут специалисты разного профиля, их задача будет состоять в том, чтобы рассмотреть "научные, этические, социальные и юридические проблемы, связанные с редактированием гена человека", сообщила ВОЗ.

Эксперты изучат имеющуюся на настоящий момент научную литературу о "состоянии исследований и их применений, а также об общественных подходах к различным применениям этой технологии". Они представят затем ВОЗ свои рекомендации об "управленческих механизмах как на национальном, так и глобальном уровне". В ВОЗ считают, что проведенные недавно операции по редактированию человеческого генома "высветили необходимость разработки стандартов в этой сфере", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.