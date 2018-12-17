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Мануэл Петросян – среди лидеров международного турнира в Испании


Представляющий Армению гроссмейстер Мануэл Петросян – среди лидеров международного турнира в Испании. Как передает «Арменпресс», в Испании состоялся старт международного шахматного турнира, в котором принимают участие 183 шахматиста из 41 страны.

Из представителей Армении в 3-м туре победу одержал только Мануэл Петросян, Тигран Петросян и Ваге Барсегян потерпели поражение.

После этого тура Мануэл Петросян, набрав 6 очков, оказался среди лидеров международного турнира в Испании.


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