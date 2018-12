Несколько тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Будапешта в ночь на понедельник в знак протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности - против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Как передает Арменпресс, об этом сообщет Independent.

Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

В ходе демонстрации между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения, в том числе близ здания парламента Венгрии. Участники акции забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и камнями, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

По данным правоохранительных органов, ранения в результате столкновений получили несколько полицейских. Информации о пострадавших среди участников протестов не приводится.

Участники акции недовольны, в частности, недавно одобренным законом, предусматривающим увеличение допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом".

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будет входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".

Several thousand #protesters have marched peacefully through #Budapest for a 4th day to oppose laws introduced by the #Hungarian govt that critics say will restrict workers' rights #SlaveLaw pic.twitter.com/c1546L2cYN