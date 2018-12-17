В результате трудных переговоров удалось пригласить в Армению легендарного футболиста: Артур Ванецян

Глава Службы национальной безопасности Армении и Федерации футбола Артур Ванецян сделал ряд заявлений о дальнейшем развитии футбола в стране. Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал в интервью р/с «Свобода».

Он выразил уверенность в блестящем будущем футбола в Армении и еще раз напомнил о необходимости развивать детско-юношеский и массовый футбол.

"Нужны поля, мячи и тренеры. Что касается полей, я посетил Цюрих, встретился с главой ФИФА, мы договорились, что ФФА получит финансирование от этой организации. Наша цель в ближайшие пять лет - создать 700 полей в разных областях. В Мартуни будет построена футбольная школа, мы уже строим школы в Сисиане, Армавире и Эчмиадзине", - сказал Ванецян.



"В результате трудных переговоров нам удалось пригласить в Армению легендарного футболиста, чье имя я не могу озвучить. Это произойдет 6-го января. Это легенда футбола, который согласился приехать в Армению и работать над стратегией развития футбола этого вида спорта. Те страны, в которых он уже работал, стали лидерами футбола", - сказал Ванецян.

Ванецян сказал также, что помощником главного тренера сборной Армении работает испанец, который долгие годы отвечал за физподготовку игроков мадридского «Реала», а сам главный тренер Гюлбудагянц работает денно и нощно, чтобы наша сборная была успешной. Ванецян выразил уверенность в блеестящем будущем армянского футбола.