Вроцлав назван лучшим туристическим направлением Европы

Польский город Вроцлав завоевал звание лучшего туристического направления Европы 2018 года, получив большинство голосов опрошенных. Как передает Арменпресс, об этом сообщает European Best Destinations.

За "польскую Венецию" проголосовало более 41 тысячи пользователей сайта из 320 тысяч, принявших участие в голосовании.

На втором месте оказался расположенный на севере Испании Бильбао, а на третьем - французский Кольмар. Замкнули пятерку хорватский город Хвар, находящийся на одноименном острове, и столица Латвии – Рига.

Всего на звание лучшего для туризма претендовали 20 европейских городов, причем среди них были такие популярные туристические направления как Париж, который в результате занял 13-е место, и Амстердам, оказавшийся лишь 15-м.