Собственность предпринимателей будет высоко защищена: по заявлению ЗПЧ положения решения правительства Армении от 2017 года признаны неконституционными

По заявлению Защитника прав человека Армении, ряд положений решения правительства Армении N 1373-Ն от 5-го октября 2017 года признаны неконституционными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В частности, в заявлении говорится, что детальный анализ показал, что в Налоговом кодексе ряд положений о размерах налога на прибыль указан нечетко, в результате чего эти размеры определяются более низким по уровню законодательным актом – решением правительства. При этом вносится определенная неяность, создавая противоречия с принципами определенности. Это, в свою очередь, приводит к нарушению конституционного гарантированного права в отношении прав на собственность.

С учетом вышесказанного, КС Армении принял решение (ՍԴՈ-1436) о том, что произошло неправомерное вмешательство в области права на собственность. Указано также, что размеры и содержания налоговых обязательств должны быть установлены законом, причем, законодательно должны быть закреплены и все элементы, составляющие юридическую суть вопроса.

Окончательный срок для устранения возникшего противоречия – 1-е мая 2019 года, что позволит Национальному собранию Армении урегулировать все законодательные акты, релевантные к данной проблеме.