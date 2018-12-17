В Париже усилили досмотр на входе на рождественские ярмарки

Досмотр всех гостей рождественских ярмарок Парижа проводится на входе после недавнего теракта в Страсбурге,

как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Так, на входе на рождественскую ярмарку в деловом квартале Дефанс всех гостей заставляют открывать сумки, а также досматривают с помощью металлоискателя. По отзывам местных жителей, такие меры предпринимаются только после крупных терактов. Впрочем, из гостей никто не возмущается. На самой ярмарке многолюдно, посетители пьют горячий шоколад и глинтвейн, покупают рождественские украшения, фермерские продукты.

Аналогичные меры предприняты и на входе в сад Тюильри, где также работает рождественский рынок.

Вечером в минувший вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку. Общее число жертв составило пять человек.