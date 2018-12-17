В новом районе Алеппо построят более ста домов за четыре года

Более 100 жилых домов появятся в ближайшие четыре года в новом районе Алеппо Джамаият Аль Рияд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам инженер проекта Аймад Али.

"Сейчас мы восстанавливаем больше 300 домов, пострадавших от бомбежки, а это около тысячи квартир. Также в этом районе мы строим 110 новых домов, здесь будет пять тысяч квартир", - отметил Али.

Еще в 2012 году строители возвели и сдали 360 домов, но так и не успели их заселить: здесь велись активные боевые действия, а новостройки служили укрытием для боевиков. Сейчас это крупнейшая стройплощадка в Сирии, ее площадь - более 50 гектаров.

Однако главной проблемой при восстановлении города, как рассказал Али, остается нехватка квалифицированных кадров и рабочих рук. Тем не менее, в планах строителей сдать район через четыре года, поскольку вместе с мирной жизнью в Алеппо вернулся и спрос на жилье.