Грант Мелкумян занял 8-е место в Лондонском турнире
Член национальной сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян завершил выступления в Лондонском турнире, в котором окончился последний тур.
Как передает Арменпресс, в 9 туре Мелкумян поделил очко с противником. Победителями стали представители Франции и Англии.Варвара Айрапетян
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