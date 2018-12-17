Грант Мелкумян занял 8-е место в Лондонском турнире

Член национальной сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян завершил выступления в Лондонском турнире, в котором окончился последний тур.

Как передает Арменпресс, в 9 туре Мелкумян поделил очко с противником. Победителями стали представители Франции и Англии.

Варвара Айрапетян