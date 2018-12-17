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Грант Мелкумян занял 8-е место в Лондонском турнире


Член национальной  сборной  Армении по шахматам Грант Мелкумян завершил выступления в Лондонском турнире, в  котором окончился последний  тур.

Как  передает Арменпресс, в  9 туре  Мелкумян поделил очко с противником. Победителями стали представители Франции и Англии.

Варвара Айрапетян


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