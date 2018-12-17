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Партия Аронян-Каруана вновь завершилась ничьей


Вторая классическая партия между лидером армянских шахмат Левоном Ароняном и представителем США Фабиано Каруаной в рамках полуфинала проходящего в столице Великобритании турнира Grand Chess Tour London Chess Classic также завершилась ничьей. Аронян сыграл белыми. В первой партии была зафиксирована ничья.

Как передает «Арменпресс», 17-го декабря гроссмейстеры проведут две партии по быстрым и четыре партии по молниеносным шахматам. 

Напомним, что в полуфинале Аронян уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, а Каруана победил американца Хикару Накамуру.


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