По мнению Эдмона Марукяна, после его вопроса Гагику Царукяну в «больших дебатах», в отношении СА проводится широкая антипропаганда

Против партии «Светлая Армения» проводится широкая антипропаганда. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook лидер этой партии Эдмон Марукян. По его словам, в это вложены огромные деньги, задействованы фейковые пользователи соцсетей и медиа-ресурсы.

«Начали такое нападение, будто Эдмон Марукян то-се, подонки... мне звонят люди и с удивлением спрашивают – в чем дело? Даю пояснения, но вижу, что эта антипропаганда набирает обороты. Вы что – объявили нам войну? Позабыли – кто есть вы и кто мы? Вы растратите себя, уйдете в небытие»,- сказал он.

По его словам, процесс начался после того, как в «больших дебатах» на ОАТ он задал вопрос Гагику Царукяну. Эдмон Марукян напомнил, что тогда все лидеры политических сил задавали друг другу вопросы.

«У меня к Гагику Царукяну был вопрос, поскольку он является частью старой системы. Он сказал, что и он революционер, поскольку посылал революционерам воду, и – представляете, он еще и оспаривал нашу деятельность. Я спросил у Царукяна очень спокойно о том, что, вернувшись в политику в 2017 он поглотил голоса блока «Елк», стал второй силой. В новой Армении бизнесмены вышли из политики, зачем вы туда вернулись? Разъясняю, что политика и казино – несовместимы. В новой Армении бизнесмены не нуждаются в мандате для самозащиты. И вот – люди не смогли переварить мои вопросы»,- сказал Эдмон Марукян, отметив, что теперь они говорят, будто партия «Светлая Армения» - фальшивая оппозиция.

По его словам, делается попытка отвлечь партию «Светлая Армения» от ее повестки, что не получится.

«В Facebook делаются записи с личными оскорблениями, говорят, что Эдмон Марукян должен быть лишен мандата. Мне мой мандат выдан народом, и никакая политическая сила не может меня его лишить»,- добавил он.