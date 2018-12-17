Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная" на 67-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в бангкокском выставочном центре Impact Arena. Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Сначала жюри огласило всех претенденток на корону, затем выбрало 20 наиболее отличившихся и в итоге определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Он проводится с 1952 года. В ноябре 2017 года 66-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в США. В Таиланде мероприятие проходило дважды - в 1992 и 2005 годах, тайские кандидатки побеждали на конкурсе в 1965 и 1988 годах.