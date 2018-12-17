На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами гололед

МЧС Армении сообщает, что 17 декабря по состоянию на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Согласно информации, перевал Варденяц открыт только для легковых автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодороге Алагяз-Артик местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопились автомобили.