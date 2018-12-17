На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами гололед
09:53, 17 Декабрь, 2018
МЧС Армении сообщает, что 17 декабря по состоянию на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.
Согласно информации, перевал Варденяц открыт только для легковых автомобилей.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
На автодороге Алагяз-Артик местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопились автомобили.