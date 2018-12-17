Ученые из Китайской академии общественных наук обсудили с армянскими коллегами будущее армяно-китайских отношений

С 13-го по 16-е декабря 2018 года в Ереване по особому приглашению фонда «Совет по политическим и стратегическим вопросам «Китай-Евразия»» прибыли ученые из Китайской академии общественных наук.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита состоялся семинар на тему «Китай, Евразия и Армения: взгляды из Еревана и Пекина». С китайской стороны выступили доктора политологии Сьяо Бин, Пао Ин и Ву Хонвей. По их мнению, будущее армяно-китайских отношений нуждается в серьезном обсуждении, инициатива «Один пояс, один путь» дает огромные позможности для развития экономических отношений; объем китайских инвестиций в Армении пока очень мал, даже по сравнению с другими странами Южного Кавказа.

Представители армянской стороны представили свои точки зрения, возможности и перспективы. Были отмечены важность создания совместного армяно-китайского банка – для проведения финансовых операций в рамках совместных проектов, а также необходимость достраивания коридора Север-Юг – для участия Армении в транзитных и пр.перевозках.

Стороны договорились продолжить сотрудничество между фондом «Совет по политическим и стратегическим вопросам «Китай-Евразия»» и Китайской академией общественных наук.