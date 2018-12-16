Артем Далакян победил Леброна и защитил звание чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Союза армян Украины, бой прошел с уверенным преимуществом украинского боксера. В 6-м раунде Далакян смог отправить своего соперника третий раз в нокдаун и судья засчитал технический нокаут доминиканца в этом поединке. Также Далакян отправлял соперника в нокдаун во втором раунде.

Таким образом, Артем Далакян второй раз в карьере смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA.

В Украине по-прежнему четыре чемпиона мира по боксу. Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Василий Ломаченко владеющий чемпионскими поясами по версиям WBA и WBO в легком весе, Александр Гвоздик – чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе.

16 марта в ходе квартальной конференции Союза армян Украины председатель организации Вилен Шатворян наградил чемпиона мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна орденом САУ «Активный деятель диаспоры».