Президент РА  направил поздравительное  послание  королю Бахрейна Хамаду Бен Иса аль Халифе

Президент Армении Армен Саркисян сегодня направил поздравительное послание королю Бахрейна Хамаду Бен Иса аль Халифе по случаю Национального праздника, пожелав Хамаду Бен Иса аль Халифе крепкого здоровья и всех благ, а народу Бахрейна – мира и благоденствия.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.