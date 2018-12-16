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Автодорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта


По данным на 17:30 часов 16 декабря,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили Министерству транспорта, связи и IT-сферы  РА из департамента ЧС МВД Грузии.

 




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