Президент Армении пожелал успехов  Грузии и ее новому  президенту — Армен Саркисян участвовал в  церемонии инаугурации Саломе  Зурабишвили

Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном, сегодня приняла участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая проходила во дворце Ираклия II в городе Телави.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, до начала церемонии, отвечая на вопрос журналиста, президент Саркисян сказал:

«Армения и Грузия, как два наших народа, в течение тысячелетий имели дружественные и братские отношения. Мы действительно братские народы. Более чем естественно, что президент Армении должен быть здесь сегодня, когда Грузия избрала нового президента.

Поздравляю Грузию, президента страны. Желаю Грузии и ее президенту успехов в предстоящие годы.

Надеюсь работать с президентом, правительством, парламентом Грузии, и самое главное – с народом, с целью максимально укрепить наши отношения».

В ходе мероприятия президент Саркисян провел также краткие беседы с руководителями делегаций, прибывших на инаугурацию, и с рядом гостей.