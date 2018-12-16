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Президент Армении пожелал успехов  Грузии и ее новому  президенту — Армен Саркисян участвовал в  церемонии инаугурации Саломе  Зурабишвили


Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном,  сегодня  приняла участие в  церемонии инаугурации новоизбранного президента  Грузии Саломе  Зурабишвили, которая  проходила  во дворце Ираклия II в городе  Телави. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, до начала церемонии, отвечая на вопрос журналиста, президент Саркисян сказал:

«Армения и Грузия, как два  наших народа, в  течение  тысячелетий имели дружественные и братские  отношения. Мы  действительно братские  народы. Более чем естественно, что президент Армении должен быть здесь сегодня, когда  Грузия  избрала нового президента.  

Поздравляю Грузию, президента  страны. Желаю Грузии и ее  президенту  успехов  в  предстоящие годы.

Надеюсь работать с  президентом, правительством, парламентом  Грузии, и самое  главное – с народом, с целью максимально укрепить наши отношения».

В ходе  мероприятия президент Саркисян провел также краткие  беседы с руководителями делегаций, прибывших на инаугурацию, и с рядом гостей.




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