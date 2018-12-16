Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье днем вступила в должность главы государства. Церемония инаугурации, трансляцию которой вели несколько телеканалов страны, прошла в царском комплексе "Батонис цихе" ("Крепость господина") - резиденции царя Ираклия Второго (1720-1798), передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

“Я, президент Грузии, перед лицом Бога и народа заявляю, что буду соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, добросовестно исполню обязанности президента, будут заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении и величии моего народа и родины", - произнесла 66-летняя Зурабишвили слова клятвы.

На церемонии присутствовали 1 800 местных и иностранных гостей, в их числе делегации из 55 стран. Франция была представлена экс-президентом Николя Саркози, который по решению действующего французского лидера Эмманюэля Макрона возглавил делегацию Пятой Республики. Армению представляет делагация во главе президента страны Армена Саркисяна.

Церемония прошла в присутствии властей страны, представителей оппозиционных партий и духовенства.