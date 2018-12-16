Католикос  Всех Армян  принял членов  будущей  парламентской фракции партии «Просвещенная Армения»

Первоиерарх Армянской апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II 16 декабря принял в Св.Эчмиадзине членов будущей парламентской фракции партии «Просвещенная Армения».

Как стало известно Арменпресс с сайта Святого Престола в Facebook, лидер партии Эдмон Марукян представил Патриарху членов фракции партии «Просвещенная Армения» в составе Национального собрания VII созыва, рассказал о политических взглядах партии, приверженности традиционным христианским ценностям, о предстоящей деятельности.

«Господин Марукян отметил важность благословения Патриарха ААЦ, отметив, что в парламентской деятельности большое внимание должно уделяться вопросам сохранения богатого христианского наследия как в Армении, так и за ее рубежами», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, Католикос Всех Армян Гарегин II приветствовал и благословил членов будущей парламентской фракции партии «Просвещенная Армения», поздравив с достигнутым вотумом народного доверия, что немаловажно для дальнейшей деятельности.

В качестве источника для стойкости и силы духа в преодолении вызовов и проблем, стоящих перед страной, Католикос отметил неразрывную связь с прошлым, отметив важность связи с историей и национальным наследием. Он выразил уверенность, что законодательная деятельность будет зиждиться на тех традициях и ценностях, которые на протяжении веков поддерживали и вдохновляли армянский народ на победы, преодоление испытаний и возрождение в судьбоносные для нации времена.

Католикос ответил на вопросы гостей, касающихся вызовов, стоящих перед церковью, вопросов сохранения духовных ценностей и отношений «государство-церковь». Относительно последнего Гарегин II отметил, что Армянская апостольская церковь, как прежде, так и впредь будет поддержкой родному государству, дабы путем консолидации, любви и единства народа воплотить в жизнь мечту рассеянного по миру армянского народа – построить светлую Родину.