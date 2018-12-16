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Католикос  Всех Армян  принял членов  будущей  парламентской фракции партии «Просвещенная Армения»


Первоиерарх  Армянской апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II 16 декабря принял в Св.Эчмиадзине  членов  будущей  парламентской фракции партии «Просвещенная Армения».

Как стало известно Арменпресс с сайта  Святого Престола  в Facebook, лидер партии Эдмон Марукян представил Патриарху членов  фракции партии «Просвещенная Армения» в составе  Национального собрания VII созыва, рассказал о политических  взглядах партии, приверженности традиционным христианским ценностям, о предстоящей  деятельности.

«Господин Марукян отметил важность благословения Патриарха ААЦ, отметив, что  в  парламентской  деятельности большое  внимание  должно уделяться вопросам сохранения богатого христианского наследия  как  в  Армении, так  и за ее  рубежами», - говорится в  сообщении.

Согласно источнику, Католикос  Всех Армян Гарегин  II приветствовал и благословил  членов  будущей  парламентской фракции партии «Просвещенная Армения», поздравив с достигнутым вотумом народного доверия, что немаловажно для  дальнейшей деятельности.

В качестве  источника для стойкости и силы  духа в преодолении вызовов и проблем, стоящих перед страной, Католикос отметил неразрывную связь с прошлым, отметив  важность связи с историей  и национальным наследием. Он выразил уверенность, что законодательная деятельность будет зиждиться на тех традициях и ценностях, которые  на  протяжении веков поддерживали и вдохновляли армянский  народ  на победы, преодоление  испытаний и возрождение в  судьбоносные для  нации времена. 

Католикос ответил на  вопросы гостей,  касающихся вызовов, стоящих перед церковью, вопросов сохранения  духовных ценностей и отношений «государство-церковь». Относительно последнего Гарегин  II  отметил, что  Армянская апостольская церковь, как  прежде, так и впредь  будет поддержкой  родному  государству, дабы  путем консолидации, любви и единства народа воплотить в  жизнь мечту  рассеянного по миру  армянского народа – построить светлую Родину.




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