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В  Ереване  госпитализирован  водитель  автомобиля, врезавшегося  в  столб


15 декабря  в  23:42 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что на перекрестке пр.Гая и ул.Львовской произошло ДТП,   автомобиль врезался в столб ЛЭП, есть пострадавший,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет особой  службы  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что  автомобиль Mercedes SL500  (водитель Ж.Х. 1998 г/р) съехал с  проезжей  части и врезался в столб ЛЭП, принадлежащий ЗАО «Ереванский электротранспорт», в  результате  чего  фонари внешнего освещения  сорвались со столба, упали и разбились.

До приезда  спасателей водитель был доставлен в  МЦ «Св.Григор Лусаворич», где  медики оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину.

   




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