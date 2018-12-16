В  Ереване  госпитализирован  водитель  автомобиля, врезавшегося  в  столб

15 декабря в 23:42 в службу «911» поступил сигнал о том, что на перекрестке пр.Гая и ул.Львовской произошло ДТП, автомобиль врезался в столб ЛЭП, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет особой службы пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобиль Mercedes SL500 (водитель Ж.Х. 1998 г/р) съехал с проезжей части и врезался в столб ЛЭП, принадлежащий ЗАО «Ереванский электротранспорт», в результате чего фонари внешнего освещения сорвались со столба, упали и разбились.

До приезда спасателей водитель был доставлен в МЦ «Св.Григор Лусаворич», где медики оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину.