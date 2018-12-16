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Президент  РА Армен  Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Казахстана Нурсултану  Назарбаеву


16 декабря президент  Армении  Армен  Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Казахстана Нурсултану  Назарбаеву по случаю национального праздника – Дня  Независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в своем послании  президент  Армен  Саркисян выразил уверенность в  том, что  совместными усилиями удастся придать новый  импульс  повышению эффективности межгосударственного сотрудничества  наших стран, укрепить  торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи и способствовать выявлению потенциала  многостороннего армяно-казахстанского сотрудничества.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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