Президент  РА Армен  Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Казахстана Нурсултану  Назарбаеву

16 декабря президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю национального праздника – Дня Независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в своем послании президент Армен Саркисян выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся придать новый импульс повышению эффективности межгосударственного сотрудничества наших стран, укрепить торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи и способствовать выявлению потенциала многостороннего армяно-казахстанского сотрудничества.

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