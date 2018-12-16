В  результате  ДТП  в  Гюмри  погибли  2   человека

16 декабря в 01:12 в службу «911» поступил сигнал о том, что вблизи одного из магазинов в районе Бульварный в городе Гюмри (Ширакская область) произошло ДТП, в машине заблокированы люди, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль Opel Astra (водитель А.К. 1964 г/р) съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома, в результате чего пассажиры Т.К. (1996 г/р) и А.К. (1997 г/р) с телесными повреждениями доставлены в Гюмрийский МЦ, а М.К. (2007 г/р) и Л.К. (1998 г/р) – в Австрийскую детскую больницу.

Состояние М.К, и А.К. медики оценили как тяжелое, а состояние Л.К. и Т.К. – удовлетворительное.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели оградили участок, обесточили машину и с помощью спецтехники достали из машины тела водителя и Ж.К. (1972 г/р).