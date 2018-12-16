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В  результате  ДТП  в  Гюмри  погибли  2   человека


16 декабря  в 01:12 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что вблизи одного из магазинов  в районе Бульварный в городе  Гюмри (Ширакская область) произошло ДТП, в машине  заблокированы  люди, необходима  помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  автомобиль Opel Astra (водитель А.К. 1964 г/р) съехал с  проезжей  части и врезался в  стену  жилого дома, в  результате  чего пассажиры Т.К. (1996 г/р) и  А.К. (1997 г/р) с  телесными повреждениями доставлены в Гюмрийский МЦ, а М.К. (2007  г/р)  и Л.К. (1998 г/р) – в Австрийскую детскую больницу.

Состояние  М.К, и А.К. медики оценили как тяжелое, а  состояние  Л.К. и Т.К. – удовлетворительное.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели оградили участок, обесточили машину и с  помощью спецтехники достали из машины  тела водителя  и Ж.К. (1972 г/р).




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