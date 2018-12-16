В Армении ожидаются туман и осадки также в виде снега
16 декабря днем, ночью 17-го и 19-20 декабря в Армении ожидается погода без осадков. 17 декабря вечером, 18 и 21 декабря возможны осадки, туман, в горных областях – снег.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
Ночью 17-18 декабря температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем в восточных районах на столько же понизится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Ереване 16 декабря днем, 17 декабря ночью и 19-20 декабря ожидается погода без осадков. 17 декабря вечером, 18 и 21 декабря возможны туман и осадки.
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