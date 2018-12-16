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В Армении ожидаются туман и осадки также в виде снега


16 декабря днем, ночью 17-го и  19-20 декабря  в Армении ожидается погода без осадков. 17 декабря вечером, 18 и 21 декабря возможны осадки, туман,  в  горных областях – снег.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8  м/с.

Ночью  17-18  декабря  температура  воздуха  повысится  на  4-5  градусов, днем в  восточных районах на  столько же  понизится.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Ереване  16 декабря днем,  17 декабря ночью  и  19-20 декабря ожидается погода без осадков. 17 декабря вечером, 18 и 21  декабря возможны туман и осадки.




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