Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Пожар в  квартире  на ереванской  ул.Абовяна  потушен — есть пострадавшие


15 декабря  в 18:43  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома №26 на ереванской  ул.Абовяна   вспыхнул пожар, есть пострадавшие,  необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что в квартире  частично сгорели бытовые  вещи (около 2 кв/м). 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, жильцам С.Г. (1931 г/р)  и  Г.Н. (1926 г/р)  на  месте  была  оказана  скорая медицинская помощь. Г.Н. госпитализирован в  МЦ «Армения», где  медики оценили его состояние  как удовлетворительное.

Пожар был купирован в 18:53 часов, потушен в 18:57.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации