Пожар в  квартире  на ереванской  ул.Абовяна  потушен — есть пострадавшие

15 декабря в 18:43 в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома №26 на ереванской ул.Абовяна вспыхнул пожар, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что в квартире частично сгорели бытовые вещи (около 2 кв/м).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, жильцам С.Г. (1931 г/р) и Г.Н. (1926 г/р) на месте была оказана скорая медицинская помощь. Г.Н. госпитализирован в МЦ «Армения», где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Пожар был купирован в 18:53 часов, потушен в 18:57.